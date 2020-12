tmw Benatia pensa al ritorno in Europa a parametro zero: sondaggi del Milan e dalla Turchia

vedi letture

"A gennaio scade il mio contratto con l'Al Duhail, il club del Qatar dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l'Italia sarebbe la mia destinazione preferita". Ad aprire le porte a un suo possibile ritorno in Europa nel 2021, pochi mesi fa, è stato lo stesso Mehdi Benatia in un'intervista concessa a SportWeek. È chiara, chiarissima d'altronde la voglia del centrale classe '87 di tornare nel calcio ad alti livelli, con uno sguardo particolare ovviamente al campionato che lo ha visto consacrarsi con le maglie di Udinese, Roma e Juventus: la Serie A.

Secondo quanto raccolto da TMW, il marocchino in queste settimane sarebbe stato sondato proprio da una big italiana, il Milan, a caccia di un difensore per colmare le lacune (prima di tutto numeriche) di un reparto falcidiato dagli infortuni nella prima parte di questa stagione. Oltre ai rossoneri, per lui vanno registrate anche alcune sirene di mercato da Istanbul e dalla Turchia più in generale.

Un rinforzo d'esperienza e personalità, per di più a parametro zero, Mehdi Benatia è un profilo che fa gola a diversi club del nostro continente in vista del nuovo anno. Sospeso, per ora, tra il rinnovo con l'Al Duhail e una nuova avventura in grande stile.