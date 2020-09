tmw Benevento, Billong vicino all’Hatayspor: intesa triennale

vedi letture

Operazione in uscita per il Benevento. Vicino alla cessione in Turchia, all’Hatayspor, il difensore Jean-Claude Billong l’anno scorso alla Salernitana. Dal club di Lotito e Mezzaroma Billong torna nel club di Vigorito che ha trattato con il club turco. Trattativa ai dettagli, domani il giorno della firma. Billong saluta l’Italia, l’Hatayspor lo aspetta per i prossimi tre anni...