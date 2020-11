tmw Benevento, Dabo su Inzaghi: "Non lascia nessuno indietro e cura ogni minimo particolare"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista che ha rilasciato questa mattina Bryan Dabo a TMW, il centrocampista del Benevento ha parlato di Pippo Inzaghi e dei suoi metodi di allenamento: "Mi trovo molto bene con lui. Mi ha colpito il fatto che cerca sempre di anticipare il lavoro, guarda sempre avanti con molta attenzione ai dettagli. La base del suo lavoro è ciò che facciamo in settimana nel corso degli allenamenti, cura tutti i particolari e questo ci fa crescere tanto. Poi è un allenatore che ti trasmette grande fiducia, anche a chi gioca meno. Non utilizza sempre i soliti 11 e questo per una squadra che ha un solo impegno a settimana fa la differenza. Tutti si sentono coinvolti. Non lascia nessuno indietro o da parte, è una forza per chi deve fare gruppo e puntare alla salvezza".