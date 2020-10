tmw Benevento, Inzaghi: "La Lazio avrebbe vinto lo Scudetto senza il lockdown"

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto in zona mista nel corso del Festival dello Sport assieme al fratello Simone: “Il Covid? Siamo preoccupati, inutile negarlo. Dobbiamo però affidarci a chi ne sa di più. Giusto anche sottolineare che il 90-95% dei positivi al Covid sono asintomatici e questo deve dare forza per andare avanti con il campionato, stando sempre attenti al protocollo”.

Sulla Serie A: “La Juventus rimane la favorita, l'Inter si è rafforzata molto e lotterà fino alla fine perché ha un organico alla pari, se non addirittura superiore, la Lazio senza il lockdown avrebbe vinto lo Scudetto, nei dieci è forte come le altre. Auguro ai biancocelesti di fare cose importanti in Champions. Roma e Napoli? Le partite più facili perché non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo che faremo fatica e che dovremo lottare, ma comunque vada vorrei vedere una squadra propositiva e che sa farsi valere con ogni avversario”, ha concluso.