tmw Benevento, Letizia: "Mi auguro che riaprano presto gli stadi, abbiamo bisogno dei tifosi"

Nel corso dell'intervista concessa per TMW, il difensore del Benevento Gaetano Letizia ha espresso un auspicio per il 2021: "Mi auguro quanto prima possibile che riaprano gli stadi, perché abbiamo bisogno dei tifosi. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, stiamo tutti esaltando questo 2020 sportivamente parlando eccezionale, ma chissà che nel 2021 non possa andare ancora meglio. Il Benevento sta facendo un buon campionato, abbiamo 18 punti e ci siamo tolti grosse soddisfazioni".

