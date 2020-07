tmw Benevento, tutto su Gervinho per l'attacco. Il Parma chiede una cifra importante

Dopo che è sfumato il colpo Loic Remy il Benevento ha deciso di virare con decisione su un altro profilo esperto come quello di Gervinho del Parma. L’ivoriano è l’obiettivo numero uno nella lista di Pasquale Foggia per rinforzare l’attacco a disposizione di Filippo Inzaghi, ma gli ostacoli non mancano. Il club ducale infatti chiede sei milioni di euro per il cartellino del classe ‘87, una cifra importante vista l’età del calciatore e il suo alto ingaggio (1,5 milioni più bonus) che dovrà essere spalmato negli anni per rientrare nei parametri dei sanniti.

Gervinho, ma non solo - Resta sempre viva inoltre la pista che porta al capocannoniere del campionato sloveno Dario Vizinger, classe ‘98 del Celje. Prima di chiudere eventualmente per il croato però il Benevento vuole regalare un giocatore esperto a Inzaghi.

AGGIORNAMENTO DELLE 13:12: Secondo quanto raccolto la richiesta del Parma per il cartellino dell'ivoriano sarebbe più alta e si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Questo perché Gervinho al momento è considerato incedibile salvo un'offerta davvero importante.