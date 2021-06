tmw Benitez-Fiorentina, la chiamata viola è arrivata. Ma la Premier è sempre stata la priorità

vedi letture

Tra i nomi in lizza per la panchina della Fiorentina, in caso di fumata nera con Vincenzo Italiano, è emerso anche quello di Rafa Benitez. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicinissime al tecnico spagnolo, per l'ex Napoli e Inter in queste settimane si sono mossi infatti vari club di Serie A, Viola compresa.

Tuttavia, Benitez starebbe mantenendo la Premier League come ipotesi preferenziale per il proprio futuro e la firma con l'Everton, come scrivono anche oggi i tabloid inglesi, è non a caso sempre più vicina.