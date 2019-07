Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto fatto per il trasferimento di Ismael Bennacer dall'Empoli al Milan. Attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria, il centrocampista classe '97 al termine della competizione rientrerà in Italia per sostenere le visite mediche e sottoscrivere col club rossonero un contratto di durata quinquennale.

L'operazione tra i due club è stata chiusa sulla base di un'offerta da 16 milioni di euro più bonus.