Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato in zona mista al termine della sfida contro la Roma, vinta per 3-0 grazie anche a un suo gol: "Mi sentivo molto bene oggi, mi sono inserito in area come mai avevo fatto in 3 anni. Sono contento di aver segnato allo Stadium, davanti ai nostri tifosi. Ho lavorato tanto su questo aspetto e oggi sono riuscito a segnare".

La Juve sta bene, ma l'Inter è sempre da temere?

"Quattro punti non sono un vantaggio rassicurante. Ora riposiamoci e da domani penseremo al Napoli. Proveremo ad allungare ancora".

Che partita sarà contro il Napoli? Non è più la rivale diretta per il titolo.

"Sarà una partita importantissima, come ogni anno. Cercheremo di vincere"

In semifinale preferisci il derby o il Milan di Ibrahimovic?

"Ibrahimovic è un grande giocatore, ma c'è tempo per pensarci".