TMW - Beretta: "I giovani crescono perché giovano. Gaetano? Bel talento"

Ospite dei microfoni di TMW, a margine del "Football Leader" in corso a Napoli da oggi, il responsabile del Settore Giovanile del Milan Mario Beretta parla così di alcuni talenti del panorama italiano.

Gaetano è pronto per il salto di qualità?

"Non consiglio nulla al Napoli, sanno benissimo cosa fare, in particolare Gianluca Grava, lo gestiranno al meglio. E' un talento con grandi qualità, più la Prima Squadra è di grande qualità, più il giovane rischia di non trovare spazio. Probabilmente valuteranno se tenerlo o se mandarlo a giocare in C o in B, dipenderà anche dalle richieste".

Qual è stato il salto qualità per i giovani italiani?

"Che hanno iniziato a giocare, un po' come succede all'estero. Poi ogni club ha la sua strategia, la sua filosofia e decide come impostare il proprio lavoro. Sicuramente anche Mancini, convocandoli in Nazionale, ha dato grande impulso, e non solo con gli stage. Ci vorrà ancora un po' di tempo e di lavoro, è importante da parte nostra, come addetti ai lavori, gratificarli un po' di più anche quando ci sono momenti di difficoltà che un ragazzo può avere per mancanza di esperienza".

Che palestra è il campionato Primavera 1?

"È stata una scelta giusta fare un campionato con retrocessioni e promozioni, so benissimo qual è la difficoltà che affrontano i ragazzi salendo in Prima Squadra. Con questo campionato cominci a capire anche l'importanza del risultato".