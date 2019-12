Fonte: da Napoli, Raimondo de Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Genk, Sander Berge, dopo il ko contro gli azzurri in Champions League ha parlato dell'interessamento del club di De Laurentiis oltre che della gara di stasera. "La Champions è stata una grande esperienza, venire qui è stato bello, è una squadra di livello mondiale. Ci abbiamo provato, il loro livello mi ha impressionato. E' stato bello. L'interesse del Napoli? Non voglio parlarne, dico solo che è stato bello giocare qui. Purtroppo non siamo stati bravi abbastanza, vedremo in futuro cosa accadrà. Posso solo congratularmi col Napoli".