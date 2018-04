TMW - Bernardeschi: "Buffon un esempio, non sta a me giudicarlo"

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Mazzara

Nel corso dell'intervista rilasciata a RMC Sport Network e TMW, Federico Bernardeschi è tornato anche sulle parole di Gianluigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus a opera del Real Madrid: "Io dico sempre che Gigi è un esempio per tutti, lo è stato per vent'anni ed è un grandissimo campione. È un uomo passionale, che vive di grandi emozioni, come tutti nel calcio. Ci sta che fosse deluso sul momento, per un rigore dubbio. Fa male a tutti. Io a 24 anni non posso permettermi di giudicare un campionissimo come Buffon, che tra l'altro è stato un esempio per il calcio italiano e mondiale negli ultimi 20 anni".