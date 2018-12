TMW - Bernardeschi e il ricordo di Astori: "Sono migliorato grazie a lui"

Fonte: Marco Spadavecchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto questa sera all'evento Randstad presso l'Allianz Stadium, l'attaccante della Juventus Federico Bernardeschi ha avuto modo di tornare sul recente lutto che ha colpito la Fiorentina, la sua ex squadra: "Il lutto di Astori? Il lutto è qualcosa di molto personale, ognuno lo elabora in modo proprio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di scambiare con lui un'emozione. Ho fatto una preghiera per lui, quando se n'è andato. La fede non può eliminare tutto il dolore, che resta dentro di te. Era un amico e una persona importante. A me Davide ha davvero dato tanto e mi ha fatto migliorare, con quei buffetti sulla testa che mi dava. Noi siamo persone comuni esposte a critiche e a valutazioni. Anche noi personaggi abbiamo le nostra fragilità e i momenti no, siamo esseri umani... Facciamo un lavoro privilegiato e ben retribuito. E meraviglioso, perché regaliamo emozioni a chi ci viene a vedere".