TMW - Berni dopo il rinnovo con l'Inter: "C'è grande entusiasmo per Conte"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

"Ero in scadenza, abbiamo appena firmato il rinnovo e sono molto contento di proseguire un altro anno. C'è grande entusiasmo per l'arrivo di Conte, abbiamo concluso un annata non facile ma abbiamo raggiunto la Champions. C'è da fare tanto, c'è da crescere ma io ho l'entusiasmo di un ragazzino". Parole e pensieri di Tommaso Berni, terzo portiere dell'Inter che quest'oggi era in sede per rinnovare il contratto per una stagione.

C'è la sensazione di poter andare ancora più su?

"L'obiettivo è migliorare sempre rispetto all'anno precedente, si parte sempre con questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo".

Stanno arrivando dei giocatori, ma tu resti e servi a questa Inter.

"L'esperienza di un vecchietto può aiutare, il calcio sta lanciando tanti giovani forti e con un po' di esperienza cerco di indirizzarli sulla strada giusta".

Cosa può dare di più il nuovo allenatore?

"Mister Spalletti ha fatto benissimo, in due anni ha riportato l'Inter dove merita di stare. Con Antonio Conte arriva un altro allenatore vincente e vi dirò tra qualche mese cosa avrà portato".

Dzeko e Lukaku, cosa pensi?

"Sono due bestie (ride, ndr). Spero arrivino ragazzi con tanta voglia di fare".