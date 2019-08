© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' uno degli svincolati di lusso del calcio italiano, Andrea Bertolacci: 200 presenze in Serie A, il ventottenne di Roma è reduce dall'esperienza al Milan e non mancano certo le richieste e i sondaggi per prenderlo in regime di svincolo. Negli ultimi giorni, tra le altre, sono da registrare dei contatti con il Torino e con la SPAL. Bertolacci, intanto, riflette. Senza fretta, per scegliere la soluzione migliore, la squadra perfetta dove ripartire. Ma sono i giorni decisivi per il futuro del romano...