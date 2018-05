TMW - Bertolacci: "Futuro al Genoa? E' ancora presto per parlarne"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa in prestito dal Milan, ha parlato a margine di un evento legato alla Partita del Cuore (che si giocherà a Genova mercoledì 30 Maggio alle ore 20.30 e vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso) commentando anche il suo futuro: "Se mi piacerebbe restare? E' ancora presto per parlarne, io non sto pensando a questo ma solo a finire il campionato. Gattuso allenatore ideale per le mie caratteristiche? Ripeto, non è il momento di pensare al futuro, l'obiettivo è quello di fare bene con Benevento e Torino, poi le scelte si faranno nel momento giusto".