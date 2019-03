TMW - Bianchi: "E' l'anno giusto per il Toro in Europa. Mazzarri ce la farà"

Fonte: dagli inviati Andrea Piras e Lorenzo Marucci

Ospite dei microfoni di TMW a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A, Rolando Bianchi parla così dell'evento e di vari temi legati all'attualità: "C'è stato un momento in cui sono stato vicino al Genoa, poi non se n'è fatto nulla ma è una società molto importante. Queste partite sono belle, fa piacere rivedere vecchi compagni e giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano".

Pensi possa essere l'anno giusto per tornare in Europa per il Torino?

"Me lo auguro, l'ambiente se lo merita e l'allenatore è molto bravo. Deve essere sempre a questi livelli, la squadra sta bene e ce la possono fare".

Belotti è tornato a grandi livelli, quanto conta questo?

"L'attaccante che fa gol vuol dire partire da uno a zero, la squadra sta bene e lo aiuta a fare grandi cose".

Mazzarri sta facendo la differenza: quali sono le sue capacità?

"E' bravo a leggere le partite e non è da tutti. E' stato criticato ma è lì e se la sta giocando per l'Europa, alla fine sono sicuro raggiungerà l'obiettivo".

Quagliarella sta facendo cose incredibili: qual è il suo segreto?

"Fabio è un grandissimo giocatore, un amico, sta facendo la storia del calcio italiano. Ha trovato l'ambiente giusto, che lo fa rendere al meglio".