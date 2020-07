tmw Bigica: "Domani la Lazio rischia più della Juve. Tonali farà le fortune dell'Inter"

Emiliano Bigica, ex di Fiorentina e Napoli tra le altre, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del prossimo turno di campionato e non solo: "Credo che domani rischi di più la Lazio. Ha fatto due rimonte nelle ultime due gare ma non mi sembra brillante come prima del lockdown, la Juve invece gioca un derby ma i bianconeri paiono aver ritrovato brillantezza e le due punte di diamante".

Come valutare il campionato dell'Inter?

"Forse ha perso qualche punto per strada ma ha una precisa identità, sta inserendo un talento come Eriksen che dà varie soluzioni a livello di fantasia e calci da fermo. Lautaro è stato disturbato dalle voci di mercato ma in ogni caso la squadra è ancora in lotta per lo scudetto e Conte saprà tirar fuori il massimo dai suoi. Se Tonali è da Inter? Ha struttura, forza e intelligenza tattica. E' uno dei migliori prodotti che l'Italia possa esprimere e può essere certamente un giocatore in grado di fare le fortune dell'Inter per i prossimi dieci anni".

