TMW - Biraghi da Coverciano: "Merito mio, di Pioli e della Fiorentina"

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, è tra i convocati da Roberto Mancini per la Nazionale italiana. "E' merito mio, del lavoro fatto ogni giorno. Ho dimostrato quel che posso dare. Devo dire grazie alla Fiorentina che ha creduto in me quando altri non lo facevano e a mister Pioli che sta dando fiducia a tutti noi. A Firenze stiamo facendo un grande lavoro iniziato la scorsa stagione, di anno in anno stiamo migliorando. Siamo migliorati rispetto allo scorso anno, dobbiamo avere obiettivi importanti e serve continuare così".

Su Mancini. "E' il ct della Nazionale, uno che ha vinto tanto in carriera e non ha bisogno del mio parere. Per me è importante averlo, aumenta il mio bagaglio. Cercherò di apprendere il più in fretta possibile ogni consiglio".

Su Firenze. "Il boato al gol di Benassi è stato emozionante, è stata una gara difficile. L'Udinese ha fatto di tutto per non farci giocare a calcio, hanno iniziato dopo due minuti a buttare via il pallone. Non era facile. Io 'unico Cristiano'? Merita più rispetto Ronaldo che io...".

Sulla Polonia. "Dragowski ci ha spiegato che sono buoni giocatori ma niente di nuovo. Sarà difficile".