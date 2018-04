TMW - Biraschi: "Legato al Genoa e sto bene qua, ce la giocheremo"

Ospite nei parchi di Nervi ad Euroflora per presentare il logo dei 125 anni del Genoa, Davide Biraschi ha parlato ai media: “Per me è un onore essere qui perchè sto rappresentando il club più antico d’Italia”.

Salvezza ipotecata?

“Non è aritmetica ma siamo molto tranquilli anche rispetto all’anno scorso, quando siamo stati sul fiato sul collo fino all’ultimo. Ora possiamo giocarci queste partite senza timore e senza guardarci indietro”.

Ora c’è l’Atalanta.

“Noi ce la siamo sempre giocata con tutti. In casa e fuori casa abbiamo dato il massimo. Sicuramente incontreremo una squadra fortissima e che lotta per l’Europa. Noi andremo lì per fare la nostra partita senza regalare niente a nessuno”.

Atalanta e Sassuolo sulle tue tracce?

“Io sono legato a questa società ancora per tre anni e ne sono orgoglioso. Ora finiamo questa stagione nel miglior modo possibile, poi ci sarà tempo di parlare. Però io per adesso sto bene qui e vorrei rimanere il più a lungo possibile in questa società”.

Decimo posto un obiettivo?

“Come detto prima, per noi ogni partita è una battaglia. Tentiamo di vincere ogni gara poi se riusciamo a vincerle tutt’e quattro è ottimo. Daremo il massimo fino all’ultimo”.

Sei entrato nei cuori dei tifosi. “Mi hanno sempre detto che al Genoa c’è un tifo straordinario, non pensavo così. Sono il nostro dodicesimo uomo in campo, dal primo al novantesimo cantano e ci sostengono. Per noi è un motivo per dare sempre il massimo. Se abbiamo raggiunto una salvezza abbastanza tranquilla è ancora grazie a loro”.