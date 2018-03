TMW - Boateng: "Non c'è Milan senza Berlusconi. Dinho il più forte di tutti"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'ex campione del Milan Kevin-Prince Boateng, oggi all'Eintracht Francoforte, ha ricordato così i suoi fantastici anni in maglia rossonera: "Non mi sarei mai potuto immaginare un Milan senza Berlusconi, sono sincero. Il Cavaliere farà sempre parte della storia del club rossonero, è impossibile non sentirne la mancanza. A livello personale posso solo dirgli grazie, perché mi ha aiutato a diventare un uomo".

Della famiglia Milan, insieme a lei, hanno fatto parte campioni come Pirlo, Ibrahimovic e Ronaldinho, solo per citarne alcuni.

"E' vero, al Milan ho giocato con tanti campioni. Ma se devo fare un nome in particolare dico Ronaldinho. Lui era davvero il più forte di tutti".

Ci dica la verità, lei a Milano ci tornerebbe?

"Certo! Tornerei subito al Milan, mai potrei dirgli di no. Allo stesso tempo, però, mi piace essere realista e so che è quasi impossibile. Tutte le stagioni vissute in rossonero sono state stupende, custodisco ricordi unici dentro di me. Sono orgoglioso di aver vestito una maglia così importante, è stato un onore".

