TMW - Boateng: "Troppi errori all'andata, ma il Milan oggi può fare la storia"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'ex stella del Milan Kevin-Prince Boateng, oggi all'Eintracht Francoforte, ha parlato così della sfida in programma questa sera all'Emirates tra i rossoneri e l'Arsenal, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Mi auguro che il Milan non commetta gli stessi errori dell'andata. Questo è fondamentale. Penso che a Londra sia durissima, ma i rossoneri possono ancora farcela. Devono credere nella qualificazione e giocarsela".

