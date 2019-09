Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Arrivano altre parole di Zvonimir Boban, dt del Milan, in merito al nuovo corso rossonero. In particolare il dirigente si sofferma sulla possibile assenza di un uomo spogliatoio: "In realtà c'è. Tra mille cose ho capito che Donnarumma uno uomo così: tanta passione, tanto milanismo dentro. Nonostante sia cosi giovane. Ha tanto peso".

Qualche giocatore nuovo in più nel derby? "L'allenatore è Giampaolo dovete chiedere a lui"

Buu razzisti? "Li abbiamo sentiti chiaramente".