TMW - Boca-River, che atmosfera a Madrid: le immagini dal Superclasico

Fonte: Dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

A Madrid il clima è incandescente. Non tra gli spagnoli, ma tra gli argentini. Giunti in massa nella capitale per Boca-River, questo Superclasico valevole per la finale di Copa Libertadores, forse la partita più importante della storia del calcio argentino. E si vede. I tifosi degli Xeneizes, mentre la squadra è alle prese con l'allenamento mattutino, hanno invaso l'esterno dell'hotel che ospita il Boca. Clima sereno, di festa. Incitamenti, urla. Tutto per caricare i propri idoli e tentare di battere gli acerrimi rivali del River.