Fonte: da Linate, Simone Bernabei

Bocche cucite e nessuna dichiarazione: Nicolò Barella è arrivato a Linate intorno alle 23 ma, pur incalzato dalla stampa presente, non ha parlato se non un rapido saluto. Per il ragazzo visite mediche domattina e poi l'inizio dell'avventura all'Inter. Questo il video dell'arrivo a Linate di Barella.