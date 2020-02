vedi letture

tmw Boga è una priorità per il Napoli. Ma dovrà parlare con il Chelsea

Jeremie Boga sta crescendo di settimana in settimana. I suoi sette gol - l'obiettivo è arrivare ai dieci - e i quattro assist stanno trascinando il Sassuolo verso le posizioni nobili di classifica, dopo un inizio stentato, con i neroverdi che faticavano a fare punti. De Zerbi ha deciso di puntare forte sul tridente con il marsigliese, Caputo e Berardi, Dieci punti in quattro partite dopo la sconfitta con il Genoa che aveva messo anche l'allenatore sulla graticola, al di là delle ottime referenze e dei tanti estimatori.

ARRIVATO PER 9 MILIONI - Boga era stato considerato uno dei migliori giocatori dell'academy del Chelsea, tanto da decidere la Youth League con una doppietta. Per questo i Blues avevano concesso l'opportunità di andare a giocare, in piena sintonia con quello che è successo a Tammy Abraham nell'ultimo anno: grande stagione all'Aston Villa e ora nuovo titolare del Chelsea dei giovani di Frankie Lampard. L'idea però era quello di non lasciarlo andare a titolo definitivo, ma garantirsi una recompra dopo un anno.

PRENOTATO PER 15 - Gli inglesi stanno seguendo con particolare attenzione la crescita dell'attaccante francese, tanto da avere già in agenda le prossime tappe per riscattare Boga che, nel frattempo, è messo sotto particolare osservazione dal Napoli, tanto da farlo diventare una priorità per il mercato di giugno. Boga dunque. Nel gioco delle coppie del Napoli manca solamente un esterno, dopo che i cinque posti sono già virtualmente presi da Milik, Petagna, Insigne, Politano e Lozano, con fuori Mertens, Llorente e Callejon. Al netto delle sorprese di mercato. E la valutazione? Anche questa sta crescendo, oltre i 25 milioni di euro. Insomma, per giugno ci si deve aspettare una bagarre non da poco.