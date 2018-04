TMW - Bojan: "Milan, è stato un onore. Ritorno in A? Tutto può succedere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Barcellona-Roma, l'attaccante dell'Alavés Bojan Krkic ha ricordato anche la sua avventura al Milan del 2012-2013, senza chiudere le porte a un possibile ritorno in Serie A: "Vestire la maglia rossonera è stato un onore per me. Si tratta di uno dei più grandi club del mondo, per storia, bacheca e blasone".

Si nota che l'Italia le è piaciuta, magari sta pensando di tornarci? I rumors, d'altronde, non mancano.

"La Serie A è uno dei campionati più importanti d'Europa ed è stata sicuramente un bel traguardo per me. Non si sa mai cosa può succedere nel calcio, per ora vivo il presente. Sono in prestito all'Alavés e il mio cartellino appartiene allo Stoke City. In futuro vedremo".