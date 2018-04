TMW - Bojan: "Roma, la qualificazione passa dal Camp Nou: serve un gol”

© foto di Alberto Fornasari

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il doppio ex di Barcellona e Roma Bojan Krkic, oggi in forza all'Alavés, ha parlato così della sfida di Champions in programma questa sera al Camp Nou tra blaugrana e giallorossi: "Bellissima partita. L'andata al Camp Nou sarà molto importante, possiamo dire quasi decisiva".

Quanto è favorito il Barcellona?

"I pronostici non contano, la Roma deve arrivare all'Olimpico con delle possibilità e questo passa proprio dalla sfida di stasera. Per i giallorossi sarà importante disputare una prova di livello e, soprattutto, fare gol tra le mura del Camp Nou".