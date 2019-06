TMW - Bologna, 15 mln di euro per riscattare Soriano e Sansone

Fonte: Con Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quindici milioni di euro. E' la cifra sborsata dal Bologna per riscattare dal Villarreal il centrocampista Roberto Soriano e l'attaccante Nicola Sansone, protagonisti del girone di ritorno nel gruppo di Mihajlovic e del decimo posto finale. Dalla prossima stagione, entrambi saranno di proprietà del club emiliano che per riscattarli ha speso meno rispetto a quanto pattuito in un primo momento. Per entrambi contratto fino a giugno 2023.