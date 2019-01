Fonte: Marco Conterio

Il Bologna mette la freccia per Martin Caceres: secondo quanto raccolto da TMW, il club felsineo avrebbe effettuato un nuovo sorpasso sul Parma per il difensore uruguaiano in uscita dalla Lazio. La richiesta di Filippo Inzaghi, infatti, è quella di avere un terzino efficace in fase difensiva e per questa ragione la dirigenza rossoblù sta premendo sull'acceleratore.