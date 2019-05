TMW - Bologna, altro tentativo per Lyanco. Bigon vorrebbe tenerlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La grande seconda parte di stagione di Lyanco, difensore centrale del Torino, ha convinto il Bologna. Riccardo Bigon sta cercando di trovare un punto d'accordo con i granata, detentori del suo cartellino, per riportare il brasiliano in Emilia, dopo gli ottimi sei mesi appena trascorsi. Non è una situazione facile però, perché il Toro vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione.