TMW - Bologna, Bani: "30 punti ottimo risultato. Gol dedicato al gruppo"

Fonte: dal Dall'Ara, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Bani, difensore goleador del Bologna, è stato decisivo con la sua rete-vittoria contro il Brescia. Il centrale nel post-partita è intervenuto in mixed zone: "Vorrei fare il difensore (ride, ndr). Abbiamo fatto una vittoria fondamentale, totalmente meritata. Skorupski non ha fatto una parata. Era giusto vincere. Dobbiamo lavorare per segnare di più e subire meno gol. Ma abbiamo 30 punti, vuol dire che qualcosa di buono c'è".

Ti aspettavi quando sei venuto a Bologna tanti gol? "Mi sono ripreso quello di due settimane fa, che era un po' dubbia. Sinceramente non me l'aspettavo. Lavoro per farmi trovare pronto anche davanti, ma il lavoro è di tutta la squadra. Essere a 30 punti a fine gennaio è una cosa importante con tutto ciò che è successo. Da piccolo giocavo davanti, ma non ho mai fatto tantissimi gol. Quest'anno mi sta andando bene".

L'ultima volta che il Bologna ha sfiorato l'Europa c'era un difensore goleador come te. "Noi cerchiamo di lavorare giornata dopo giornata e dobbiamo continuare su questa strada".

Perché vincete spesso al 90'? "Vuol dire che non molliamo mai, che siamo sempre sul pezzo, come vuole il nostro allenatore".

C'è una dedica per questo gol? "Lo dedico a tutti noi. E' stato un anno particolare, ma ho trovato un gruppo eccezionale che affronta tutte le difficoltà con semplicità disarmante. Abbiamo ancora tanta voglia di fare bene".

Con quale animo andate a giocare sul campo della Roma? "Il solito, con la voglia di giocarcela a viso aperto con chiunque. Facciamo ciò che ci chiedono, sappiamo giocare così e questo facciamo. La Roma è una delle migliori squadre d'Italia, sappiamo della difficoltà della partita".