© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferme sull'indiscrezione di questa mattina : Musa Barrow è sempre più vicino al trasferimento al Bologna. E' una richiesta di Sinisa Mihajlovic che ha studiato e ha avuto modo di apprezzare le qualità del calciatore che tecnicamente e tatticamente considera ideale per il suo reparto avanzato. Arrivano dettagli in serata su quella che dovrebbe essere la formula di un trasferimento sempre più vicino. Sembra sbaragliata la concorrenza dell'Hellas Verona con la distanza che tra domanda e offerta dovrebbe essere colmata con un prestito con obbligo di riscatto per 13 milioni complessivi.