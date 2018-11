TMW - Bologna, Chievo decisivo per Inzaghi: Prandelli alla finestra

© foto di Federico De Luca

Ultima chiamata. Vincere o il cambio di allenatore potrebbe diventare inevitabile. La partita contro il Chievo Verona sembrerebbe decisiva per Filippo Inzaghi, la cui posizione al di là di possibili smentite di rito non sembra assolutamente solida. Cesare Prandelli è alla finestra, pronto a ripartire. Sullo sfondo anche Davide Nicola, a cui pensa il Genoa. Inzaghi in bilico, Chievo possibile ultima chiamata...