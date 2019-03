Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Alex Cossalter, attaccante del Bologna Primavera e capocannoniere del Torneo di Viareggio, ha parlato a TMW dopo il successo nella finale contro il Genoa: "Non ho ancora realizzato, è un'emozione enorme. Sono troppo felice. Il gol del pareggio? Non mi ero neanche accorto che era entrato, poi ho visto i compagni esultare e li ho realizzato. Era un cross, sinceramente, ma quella è un'azione che faccio spesso. Cerco sempre di metterla dentro forte per gli attaccanti. Io capocannoniere? Non me l'aspettavo, è veramente un momento d'oro dopo un periodo non troppo semplice. Ora invece sta arrivando una cosa bella dopo l'altra".