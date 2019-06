TMW - Bologna, Di Vaio mette nel mirino Sow dello Young Boys

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per la mediana del Bologna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club felsineo sarebbe sulle tracce di Djibril Sow, classe ‘97, centrocampista centrale dello Young Boys. Marco Di Vaio, che adesso prenderà in mano tutta l’area scouting, è già stato a vederlo in Svizzera.