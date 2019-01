TMW - Bologna, dirigenti a Milano: le ultime sul calciomercato rossoblù

Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I dirigenti del Bologna sono arrivati questa mattina a Milano per dare un'accelerata al calciomercato del club emiliano. La priorità è sbloccare l'arrivo di un terzino sinistro, con Leonardo Spinazzola e Martin Caceres che in questo momento sono i primi obiettivi. In attacco da valutare il futuro di Diego Falcinelli, calciatore che ha un paio di proposte. Mentre per l'esterno offensivo del Betis Siviglia Ryad Boudebouz la trattativa sta andando avanti.