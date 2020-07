tmw Bologna, "disinnescato" il 30 giugno: rinnovo fino al 2021 anche per Krejci e Sarr

Scadenza 30 giugno "disinnescata" in casa Bologna. Dopo i rinnovi di Da Costa, Danilo e Palacio, già ufficiali da qualche giorno, il club rossoblù ha infatti trovato l'accordo anche per prolungare i contratti di Ladislav Krejci e Mouhamadou Sarr. Anche per il laterale ceco e per il portiere senegalese si va oltre: nuova scadenza fissata al 2021.