TMW - Bologna, dopo Orsolini si lavora per la permanenza di Edera

Il Bologna è al lavoro per trattenere in Emilia Simone Edera. Dopo aver trovato l'accordo con la Juventus per la permanenza di Riccardo Orsolini, il ds Bigon è adesso il contatto con il Torino per la permanenza dell'ala classe '97.