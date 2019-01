TMW - Bologna, esterno cercasi: incontro con l'entourage di Rispoli

Fonte: Andrea Losapio

Il Bologna prova lo sprint per regalare un nuovo esterno a Filippo Inzaghi. Nella mattinata di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, è andato in scena un incontro a Milano fra la società rossoblù e l'entourage di Andrea Rispoli, classe '88 in uscita dal Palermo.