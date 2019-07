Il Bologna ha chiuso la trattativa con l’Hjk Helsinki, con cui ha giocato il primo turno preliminare di Champions League, per l’attaccante Lassi Lappalainen, attaccante classe ‘98 nel giro della nazionale finlandese. Il giocatore si trasferirà al Bologna a titolo definitivo e verrà prestato per un anno al Montreal Impact, altro club di proprietà della famiglia Saputo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di domani è previsto lo sbarco a Bologna del giocatore, assistito per l’Italia da Silvio Pagliari, per apporre le firme sui contratti in sede.