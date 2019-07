TMW - Bologna, Fenucci: "Vogliamo scrivere una piccola pagina di storia"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a margine della presentazione del calendario eventi per i 110 anni del club felsineo: "Sono previsti diversi appuntamenti, vogliamo celebrare degnamente questo anniversario importante, i 110 anni di storia del club. Saputo è custode di questo patrimonio, il Bologna deve portare avanti un percorso sportivo, comunicando i valori di etica e richiamando i principi fondamentali dello sport".

Come si sta muovendo il Bologna sul mercato?

"Stiamo attrezzando la squadra. Bologna ha una storia bella e ricca di successi. Sarebbe bello scrivere qualche piccola pagina, all'altezza del passato, anche se oggi è diverso e molto più difficile. Proveremo a dare soddisfazione ai tifosi. Sono arrivati giocatori di esperienza e giovani: se si vuole costruire un progetto, non si può non partire da risorse giovani e di prospettiva. Bisogna affiancare ai giocatori più esperti qualcuno che possa garantire un futuro alla società".

Si è parlato anche del nuovo stadio e del museo. Come sarà?

"È previsto un ampio spazio dedicato alla storia del Bologna, non sarà solo un'esposizione di cimeli. L'investimento è notevole, creeremo percorsi multimediali che portino i tifosi a vivere momenti mai vissuti, per calarsi nell'atmosfera degli anni '30, '50 e '60, e vivere le emozioni dall'interno. La storia deve essere ripercorsa a livello individuale".