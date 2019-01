Fonte: Andrea Losapio

© foto di Giacomo Morini

Nicola Sansone. Roberto Soriano. E non solo. Il Bologna è ufficialmente la squadra più attiva sul mercato di gennaio con il ds Riccardo Bigon intenzionato a portare presto un nuovo difensore alla corte di Filippo Inzaghi. L'offerta fatta alla Fiorentina per Federico Ceccherini è di prestito con diritto di riscatto con obbligo in caso di salvezza. Il sogno resta Angelo Ogbonna del West Ham, operazione chiaramente di diversa caratura in quanto a costi.