Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari lavora in queste ultime ore per portare in Sardegna Diego Falcinelli che potrebbe arrivare come vice Simeone in attesa del ritorno di Pavoletti. L'operazione non è facile visti i tempi e visto che il Bologna ha comunque un accordo di massima con il Perugia. Se non dovesse arrivare una svolta con il club di Giulini entro mezz'ora, l'attaccante andrà al Grifo.