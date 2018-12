© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono minuti caldi per la panchina del Bologna. I rossoblù hanno perso contro l'Empoli per 2-1, perdendo contatto con i toscani - ora a più cinque - e rimanendo a due punti dalla salvezza, con l'Udinese che è crollata in casa con l'Atalanta. Così Filippo Inzaghi rischia la panchina, dopo il contatto di lunedì scorso fra il Bologna e Sinisa Mihajlovic, che rimane il primo nome per la panchina.

PERPLESSITA' E DONADONI - Il tecnico serbo però potrebbe anche rifiutare la proposta emiliana, perché la situazione è davvero rischiosa. È comunque prevista un'altra telefonata tra le parti per cercare di trovare un accordo. Anche in caso dovesse rifiutare, difficilmente sarebbe chiamato Roberto Donadoni, ancora sotto contratto (ma che spera nella Fiorentina) e potrebbe essere confermato Inzaghi.