tmw Bologna-Juve, Sarri riflette su Pjanic: ballottaggio Douglas-Bernardeschi

I “soliti noti” al centro dei maggiori dubbi di formazione in vista del match con il Bologna. Anche se Sarri si ritrova a dover gestire un’emergenza ai minimi storici in qualche zona del campo. A sinistra sarà De Sciglio a sostituire l’infortunato Alex Sandro. Mentre Pjanic, contrariamente alle indiscrezioni, potrebbe regolarmente guidare il centrocampo anche al Dall’Ara, con Bentancur mezzala destra e Rabiot che potrebbe concedere a Matuidi di rifiatare. In caso di esclusione di Pjanic, invece, Bentancur prenderebbe in mano la regia e Rabiot potrebbe fare la mezzala destra, anche perché al momento Ramsey non può garantire un paio minutaggio. Cuadrado dovrebbe agire da terzino destro, in avanti ballottaggio Douglas Costa-Bernardeschi: chi partirà dalla panchina sarà l’unica carta a disposizione in attacco.