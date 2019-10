TMW - Bologna, Krejci: "Pari giusto, importante avere Miha in panchina"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro la Lazio, Ladislav Krejci ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "E' importante quando c'è l'allenatore in panchina. Sono contento. Purtroppo non posso abbracciarlo, speriamo oggi sia contento".

Si gioca bene ma non si concretizza.

"Al rigore avevamo un po' la testa bassa ma Correa lo ha sbagliato e alla fine è arrivato il risultato. Il pareggio è giusto così perchè anche noi abbiamo avuto tante occasioni".

Queste partite ti fanno pensare a un nuovo Krejci?

"Anche quando sono stato in panchina ho sempre lavorato forte aspettando la mia possibilità. Poi quando gioco lo faccio per la squadra".

Sei voluto rimanere a Bologna.

"Io e la mia famiglia siamo contenti qua, mi piace come vuole giocare il mister".

Tra due settimane c'è la Juve.

"E' lontana. Ora aspetto la Nazionale e poi penso alla partita".