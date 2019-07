Primo giorno di lavoro per il Bologna, che a Casteldebole ha effettuato una prima sgambata nel giorno del rinnovo ufficiale di Rodrigo Palacio. Per la squadra, agli ordini di Mihajlovic, anche un volto nuovo: Jerdy Schouten, centrocampista olandese che Sabatini ha bloccato nei giorni scorsi, il quale si è allenato coi suoi nuovi colori in attesa di essere annunciato dal club. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato:

Primo giorno di lavoro per il #Bologna (foto dal nostro inviato a Casteldebole @DaRonz82) pic.twitter.com/TW9x0z2pTD — ViaEmilia (@ViaEmiliaNews) 4 luglio 2019