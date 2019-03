Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Il capitano del Bologna Primavera Leonardo Mazza ha parlato a TMW del successo finale al Torneo di Viareggio dopo la vittoria ai rigori contro il Genoa: "Un'emozione indescrivibile, ci tenevamo, volevamo entrare nella storia. Ce l'eravamo promessi, siamo stati uniti e giocato con entusiasmo. Negli spogliatoi abbiamo fatto un gran casino, abbiamo festeggiato, ora ci godiamo la vittoria e da domani ricominciamo a lavorare. L'emozione nell'alzare la Coppa? Non lo dimenticherò mai, è motivo d'orgoglio per la società. La partita è stata complicata, gli avversari erano di livello superiore ma noi abbiamo retto fisicamente, con compattezza, lottando per i compagni e dando tutto. Ce lo siamo meritato. I rigori? C'era grande concentrazione, il mister ci ripeteva di restare in partita con la testa. In allenamento ci siamo preparati per questo".