Ibrahima Mbaye, difensore del Bologna, ha commentato in zona mista i temi di Fiorentina-Bologna: "E' stata una partita dura, però il punto portato a casa è importante. Classifica? Noi dobbiamo pensare a fare le nostre partite, senza guardare gli altri. Giochiamo partita per partita per fare più punti possibili. La mia condizione? Da quando è arrivato mister Sinisa sto trovando molto spazio, ora devo lavorare il più possibile per farmi trovare sempre pronto. Speriamo di finire bene il campionato, che è la cosa che conta di più. Calati fisicamente dopo la sosta? Non ho visto un calo fisico, stiamo bene e ci sta che durante la partita succeda qualcosa riguardo alla stanchezza. Clima nello spogliatoio? Sapevamo che venire qui a giocare non era facile, ora portiamo a casa un punto anche se volevamo vincere: se non si può vincere almeno bisogna portare a casa un punto".